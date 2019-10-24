2019-10-24T10:38:53+03:00
В мире

Роскосмос по просьбе НАСА перенес запуск «Прогресса»

НА МКС грузовой корабль отправится 1 декабря
Юлия САЛЬНИКОВА
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На МКС прогресс отправится 1 декабряНа МКС прогресс отправится 1 декабряФото: пресс-служба Роскосмоса
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Запуск грузового корабля «Прогресс» пройдет раньше по просьбе НАСА. Как сообщили в американской организации, российские коллеги из «Роскосмоса» пошли на встречу и перенесли запуск на 1 декабря. Раньше планировалось, что это случится 6 декабря.

На изменения пошли, чтобы не помешать намеченной на 6 декабря стыковке грузового корабля США Dragon, сообщает РИА Новости. Стыковка корабля "Союз 2.1а" пройдет 3 декабря.

Ранее в НАСА сообщили о планах отправить астронавта на Луну в 2024 году. Правда, для этого американцам понадобится помощь других стран, сказал глава организации. На Луне американцы планируют установить базу для космонавтов. Планы у НАСА на предстоящие десятилетия действительно грандиозные - в 2030 году они хотят покорить Марс. При этом в США уверены, что несмотря на разногласия по некоторым вопросам на Земле, в космосе Россия и США останутся хорошими партнерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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