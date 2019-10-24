2019-10-24T12:28:23+03:00
Политика

В Госдуме объяснили, почему США не решается «сожрать» Россию

Ядерные силы страны являются сдерживающим фактором для Вашингтона
Елена АКИМОВА
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В Госдуме согласились, что российское ядерное оружие является основным сдерживающим фактором для СШАВ Госдуме согласились, что российское ядерное оружие является основным сдерживающим фактором для СШАФото: REUTERS
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В Госдуме согласились с китайским изданием Sohu, в котором вышла статья на тему сдерживания США российским ядерным оружием. Первый зампред комитета Госдумы по обороне, депутат Александр Шерин уверен, что стоит проявить «слабинку» в ядерных силах, то США «сразу же нас сожрут».

- Кроме того, многие подключатся к этому вопросу, — заявил Шерин в беседе с ФАН.

Залог стабильности и сохранения мира – это современное вооружение. США вынуждены считаться с российской армией, а Минобороны уже провело перевооружение на 75%.

- Стоит уделять особое внимание средствам доставки ядерного оружия. Тут два основных момента — дальность и скорость. Чем дальше и быстрее летит ракета, тем больший мы можем нанести ущерб нашему противнику в любой точке мира, - уверен парламентарий.

Сокращение военного бюджета РФ относительно Пентагона не может восприниматься, как абсолютная величина. Депутат уверен, что если разбираться в цифрах, то окажется, что большую часть средств американские военные просто проедают.

- Представьте себе, сколько нужно еще денег потратить, чтобы содержать более 1000 военных баз, которые расположены по всему миру. Они эти деньги проедают, — сообщил Шерин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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