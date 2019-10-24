"Секрет обеспечения мира": В Китае объяснили, почему США не нападают на Россию

СЕГОДНЯ 07:24 2019-10-24T07:24:38+03:00

Даже после распада СССР Москва по-прежнему представляет угрозу для Вашингтона

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Соединенные Штаты боятся нападать на Россию, поскольку она обладает стратегическими ядерными силами. К такому выводу пришло китайское издание Sohu.

Даже несмотря на распад СССР и многократное уменьшение оборонного бюджета, Москва все еще представляет угрозу для Вашингтона. Российские ядерные силы пребывают в полной боевой готовности со времен "холодной войны" и вынуждают американцев "держать порох сухим".

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ИСТОЧНИК KP.RU