Найденные мертвыми в грузовике мигранты были гражданами Китая

СЕГОДНЯ 13:26 2019-10-24T13:27:39+03:00

Почти 40 человек замерзли насмерть на пути из бельгийского порта в Британию

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Британские правоохранители выяснили, что все 39 человек, тела которых были найдены в грузовике в английском городе Грейс, графства Эссекс, являлись гражданами Китая. Их личности сейчас устанавливаются.

Сайт kp.ru писал, что заполненную трупами фуру остановили для досмотра в минувшую среду, 23 октября. Распахнув створки контейнера, правоохранители увидели страшное - почти 40 человек замерзли насмерть при попытке незаконно проникнуть на территорию Соединенного Королевства. В их числе один подросток.

Сам "груз" прибыл из бельгийского порта Зебрюгге, а забравший его тягач - из Северной Ирландии. 25-летнего водителя фуры уже задержали, но причастен ли он к случившему пока непонятно. Власти не знают, как долго мигранты находились на территории Бельгии и когда именно скончались.

Существует вероятность, что водитель включил систему искусственного охлаждения во время поездки и просто не услышал криков людей из грузового отсека, передает iTV.

В Британии остановили фуру с 39 замезжими насмерть людьми.В Британии остановили фуру с 39 замезжими насмерть людьми

ИСТОЧНИК KP.RU