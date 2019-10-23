В Великобритании остановили фуру с 39 трупами: Люди замерзли насмерть

Британская полиция днем 23 октября остановила для досмотра фуру, которая якобы следовала из Болгарии. Но то, что они обнаружил в отсеке для грузов, заставило ужаснуться даже многое повидавших офицеров – внутри были тела 38 взрослых и одного ребенка. Сотрудники полиции вызвали медиков, но спасти ни одного из 39 человек не удалось. 25-летнего водителя грузовика арестовали, как пишет Reuters.

Первоначальная информация о маршруте, по которому следовала фура, не подтвердилась. Выехал грузовик не из Болгарии, а из бельгийского порта Зебрюгге. Премьер-министр Болгарии сообщил, что страна не имеет никакого отношения к гибели этих людей, хотя транспортное средство было зарегистрировано в Болгарии компанией, принадлежащей ирландской женщине.

Погибшие, по версии полиции – нелегальные эмигранты. Не известно, куда их вез водитель, в британский Эссекс, где машину остановили, или в другую страну.

Тела поступили к судмедэкспертам. Оказалось, что все 39 человек замерзли насмерть в рефрижераторе. Водитель, судя по всему, просто не услышал криков о помощи из своей кабины.

По поводу гибели людей высказался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон:

- Такие случаи должны преследоваться по закону, а виновники предстать перед судом,- приводит слова Джонсона издание.