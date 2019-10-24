2019-10-24T14:52:29+03:00
В мире

Ученые: У обученных вождению крыс повышается чувство собственной значимости

«Экзамен» по вождению сдавали две группы животных – те, кто рос с развивающими игрушками и без
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Крысы должны были доехать на машине до лакомстваКрысы должны были доехать на машине до лакомстваФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Ученые обучили крыс вождению и сделали выводы о том, как этот навык влияет на самоощущение животных. По задумке биологов из Ричмондского университета США, животных разделили на две группы. Специалистам университета нужно было проверить, как среда, в которой выросли крысы, влияет на их способность находить выход в нестандартной ситуации. Одну группу поместили в «богатую среду» - игрушки, лестницы, тренажеры, все для развития умственных и физических способностей животного. Их собратьям повезло меньше – они взрослели без этих благ цивилизации.

Потом крысам предложили сдать «экзамен» по вождению. Биологи соорудили из бутылки и колес машину. Если животное наживает на рычаг, пластиковое авто движется, можно поворачивать машину вправо и влево. Крысы, которые росли в «элитных условиях», справились с задачей. Не с первой попытки, но справились. Их собратья так и не поняли, что делать с машиной. Задача у животных была на машине доехать до лакомства.

- Гормоны, обнаруженные у животных, справившихся с испытанием, показали улучшенную эмоциональную устойчивость, - приводит слова ученых CNN.

Кортикостерон - это гормон, который животные могут выделять в стрессовых ситуация, когда за ними, например, гонится хищник. Когда уровень гормона зашкливает, его «тормозит другой гормон ДГЭА.

- Вполне вероятно, что вождение дает крысам чувство контроля над окружающей средой. У людей мы бы сказали, что это усиливает чувство активности или самоэффективности, -сказали ученые.

Крыс научили водить машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Композитор «Утренней почты» умер в своей студии в Подмосковье
Госдума одобрила продление заморозки накопительной части пенсии еще на год
Губернатор Виктор Томенко: «Возможность первыми открыть торжества по случаю юбилея Михаила Калашникова по праву предоставлена Алтайскому краю»
Путин пошутил о новом месте России в рейтинге Doing Business
В Москве «двойник» Конора Макгрегора отвлекал фанатов и журналистов от звезды ММА
Военный эксперт оценил возможности российского оружия для сдерживания США
Госдума приняла законопроект о повышение МРОТ на 850 рублей
Источник в МИД опроверг информацию о ноте протеста Армении из-за срыва оружейного тендера
Треть россиян рискует стать алкоголиками
Больше денег на медицину и соцподдержку: Чувашия увеличила финансирование госпрограмм
Здание ВГТРК в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
Эксперты выяснили, чем болеют россияне во время летнего отдыха за границей
Путин подчеркнул важность снижения военных расходов
Под Мадридом началась эксгумация останков Франсиско Франко
Исполнитель теракта на ярмарке в Берлине мог планировать нападение на дом Ангелы Меркель
Конор Макгрегор объявил дату возвращения в большой спорт, он знает своего соперника
Опрос: 71 процент украинцев считает, что стране не хватает мира
Месси забил 33 командам в Лиге Чемпионов
Илон Маск запустит спутниковый интернет для жителей США в 2020 году
Найденные мертвыми в грузовике мигранты были гражданами Китая
Глава Пентагона назвал Китай большей угрозой для Запада, чем Россия
Автодилеры предостерегли покупателей от дешевых авто
В Тюмени появится технологический нефтепромышленный кластер
Суд продлил запрет определенных действий старшим сестрам Хачатурян
Звезда «Зачарованных» Роуз Макгоуэн подала в суд на Вайнштейна из-за запугивания