Ученые: У обученных вождению крыс повышается чувство собственной значимости

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-24T14:52:29+03:00

«Экзамен» по вождению сдавали две группы животных – те, кто рос с развивающими игрушками и без

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Ученые обучили крыс вождению и сделали выводы о том, как этот навык влияет на самоощущение животных. По задумке биологов из Ричмондского университета США, животных разделили на две группы. Специалистам университета нужно было проверить, как среда, в которой выросли крысы, влияет на их способность находить выход в нестандартной ситуации. Одну группу поместили в «богатую среду» - игрушки, лестницы, тренажеры, все для развития умственных и физических способностей животного. Их собратьям повезло меньше – они взрослели без этих благ цивилизации.

Потом крысам предложили сдать «экзамен» по вождению. Биологи соорудили из бутылки и колес машину. Если животное наживает на рычаг, пластиковое авто движется, можно поворачивать машину вправо и влево. Крысы, которые росли в «элитных условиях», справились с задачей. Не с первой попытки, но справились. Их собратья так и не поняли, что делать с машиной. Задача у животных была на машине доехать до лакомства.

- Гормоны, обнаруженные у животных, справившихся с испытанием, показали улучшенную эмоциональную устойчивость, - приводит слова ученых CNN.

Кортикостерон - это гормон, который животные могут выделять в стрессовых ситуация, когда за ними, например, гонится хищник. Когда уровень гормона зашкливает, его «тормозит другой гормон ДГЭА.

- Вполне вероятно, что вождение дает крысам чувство контроля над окружающей средой. У людей мы бы сказали, что это усиливает чувство активности или самоэффективности, -сказали ученые.

Крыс научили водить машину.

ИСТОЧНИК KP.RU