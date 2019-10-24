Суд оставил Абызова под арестом до 25 января

СЕГОДНЯ 20:56 2019-10-24T20:56:34+03:00

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В четверг, 24 октября, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета и продлил на три месяца арест экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в создании организованного преступного сообщества и выводе за границу более 4 миллиардов рублей.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить», - зачитала постановление судья.

До 25 января продлен срок ареста других фигурантов дела - Максима Русакова, Сергея Ильичева и Галины Фрайденберг.

Напомним, в марте, экс-министру и пяти его подельникам были предъявлены обвинения в создании организованного преступного сообщества. Через три месяца Абызову предъявили новое обвинение, связанное с получением 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности. Еще через несколько недель было возбуждено новое, третье уголовное дело об отмывании преступных доходов.

В конце июля срок ареста всех фигурантов дела также продлили на три месяца, до 25 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU