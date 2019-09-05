СК возбудил новое уголовное дело против Абызова

СЕГОДНЯ 15:27 2019-09-05T15:27:21+03:00

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В отношении бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова возбуждено третье уголовное дело по статье об отмывании преступных доходов. Об этом сообщил его адвокат Александр Аснис.

Адвокат уточнил, что объявление пока не предъявлено, но экс-министр не признает своей вины.

«Сам факт преступления, в результате которого якобы были получены доходы, не доказан», - передают РИА Новости слова Асниса.

Как писал сайт kp.ru, в конце августа следственный комитет предъявил Абызову обвинение в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности. Незадолго до этого СК дал оценку стоимости арестованного имущества обвиняемого, которое составляет более 27 миллиардов рублей.

Напомним, экс-министру и его помощникам были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и выводе за границу более 4 миллиардов рублей. Свою вину фигуранты дела не признают и отказываются сотрудничать со следствием.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699669" frameborder="0"></iframe> Михаил Абызов: из грузчика в министры.Бедный разнорабочий стал самым богатым министром. Но ненадолго. В нашем сюжете всё, что важно знать о карьере Михаила Абызова, арестованного за хищение 4 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU