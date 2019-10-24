2019-10-24T21:11:53+03:00
В мире

NASA намерено купить дополнительные места на «Союзах»

Американское космическое агентство может приобрести два места на российском корабле
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Американское космическое агентство может приобрести два места на российском кораблеАмериканское космическое агентство может приобрести два места на российском кораблеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено приобрести дополнительные места на российских кораблях «Союз» для запуска астронавтов на Международную космическую станцию. С таким заявлением выступил директор NASA Джеймс Брайденстайн.

«Вероятно, нам понадобятся еще места (...) Очень возможно, что мы начнем переговоры, чтобы получить дополнительное место, возможно, и два места», - сказал директор NASA, уточнив, что американское космическое агентство еще не начинало переговоры с Роскосмосом по данному вопросу.

Он отметил, что между NASA и Роскосмосом идет взаимовыгодное сотрудничество. «Мы хотим, чтобы отношения между NASA и Роскосмосом оставались прочными», - добавил глава американского космического агентства.

Напомним, в марте в опубликованном бюджетном запросе NASA на 2020 финансовый год говорилось о намерение заключить соглашение с Роскосмосом на приобретение двух дополнительных мест на «Союзах» в 2019 и в 2020 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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