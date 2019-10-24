Эксперт заявил, что пребывание США на захваченных курдскими оккупантами нефтяных полях Сирии незаконно
Политолог Юрий Самонкин заявил, что Штаты "хотят обескровить ближневосточную республику"
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Президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин рассказал, что власти США, используя курдов-оккупантов на нефтяных полях Сирии "хотят обескровить ближневосточную республику".
Ранее президент Америки Дональд Трамп заявил, что Штаты должны взять сирийскую нефть «под охрану».
ИСТОЧНИК KP.RU