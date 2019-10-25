2019-10-25T06:24:12+03:00
В мире

В Японии министр экономики подал в отставку из-за скандала

Уточняется, что его пост может занять Хироси Кадзияма
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
В Японии министр экономики подал в отставку из-за скандалаВ Японии министр экономики подал в отставку из-за скандалаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Японские СМИ сообщают, что в отставку из-за громкого скандала подал министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара. Он также отвечает за вопросы экономического сотрудничества с Россией.

Дело в том, что ранее в местных изданиях появилась информация о том, что в 2007 году предвыборный штаб Сугавары раздавал избирателям специальные подарки – дыни и крабов. Эти продукта считаются в Японии деликатесами и ассоциируются у населения с высокой ценой.

Спустя некоторое время в СМИ появилось сообщение о том, что секретарь Сугавары в его избирательном округе передал пожертвование на похоронах одного из избирателей. Эти пожертвования являются частью буддистского похоронного обряда. Они передаются семье покойного в специальном конверте. Сумма зависит от желания дарителя и его отношений с покойным, передает NHK.

Накануне министр подал прошение премьеру страны Синдзо Абэ прошение об отставке. По предварительным данным, его пост может занять Хироси Кадзияма.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Япония уверена, что суверенитет распространяется на южную часть Курил. Премьер страны Синдзо Абэ заявил, что в последнее время в переговорах между Токио и Москвой наметился прогресс.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сирию прибыло 300 российских полицейских для отвода курдов от границ с Турцией
В Сенате Конгресса США подготовили резолюцию, осуждающую процедуру импичмента Трампа
Небензя раскритиковал Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии
США планируют направить дополнительные ВС в Сирию для защиты нефти
В России около 70% граждан довольны тем, как организована диспансеризация
В посольстве России сообщили о дате возвращения Марии Бутиной на родину
Парламент Германии отклонил предложение об отмене антироссийских санкций
В США допросили Эминема из-за его песен с угрозами Трампу
Американские эксперты назвали С-400 "смертоносным оружием"
Джонсон заявил, что планирует провести досрочные выборы 12 декабря
В Кремле прокомментировали списание Россией долгов африканским странам
«У победы много отцов»: Песков прокомментировал слова Трампа о заслугах в Сирии
Американского бегуна в майке "Иисус спасет" спас от сердечного приступа врач по имени Иисус
Эксперт заявил, что пребывание США на захваченных курдскими оккупантами нефтяных полях Сирии незаконно
Песков рассказал, как Путин и Эрдоган составляли меморандум по Сирии
ЦБ может включить в Систему быстрых платежей возможность выплачивать пенсии и пособия
США начали процесс депортации Бутиной
Путин в шутку предложил часть своей зарплаты египетскому коллеге
Столтенберг назвал распад ДРСМД поводом для увеличения расходов на оборону
NASA намерено купить дополнительные места на «Союзах»
Суд оставил Абызова под арестом до 25 января
МИД Украины заявил, что готов к переговорам «по Крыму»
Абызов рассказал суду о вынужденном отъезде сына в США
На Украине собираются продавать демонтированные и «декоммунизированные» памятники Ленину
Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Николая Герасименко