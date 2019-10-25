В Японии министр экономики подал в отставку из-за скандала

СЕГОДНЯ 06:24 2019-10-25T06:24:12+03:00

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Японские СМИ сообщают, что в отставку из-за громкого скандала подал министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара. Он также отвечает за вопросы экономического сотрудничества с Россией.

Дело в том, что ранее в местных изданиях появилась информация о том, что в 2007 году предвыборный штаб Сугавары раздавал избирателям специальные подарки – дыни и крабов. Эти продукта считаются в Японии деликатесами и ассоциируются у населения с высокой ценой.

Спустя некоторое время в СМИ появилось сообщение о том, что секретарь Сугавары в его избирательном округе передал пожертвование на похоронах одного из избирателей. Эти пожертвования являются частью буддистского похоронного обряда. Они передаются семье покойного в специальном конверте. Сумма зависит от желания дарителя и его отношений с покойным, передает NHK.

Накануне министр подал прошение премьеру страны Синдзо Абэ прошение об отставке. По предварительным данным, его пост может занять Хироси Кадзияма.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Япония уверена, что суверенитет распространяется на южную часть Курил. Премьер страны Синдзо Абэ заявил, что в последнее время в переговорах между Токио и Москвой наметился прогресс.

ИСТОЧНИК KP.RU