2019-10-25T07:00:27+03:00
Политика

В Сирию прибыло 300 российских полицейских для отвода курдов от границ с Турцией

Ранее в Минобороны сообщалось, что граждане РФ вылетели рейсом с аэродрома в Северной Осетии
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Сирию прибыло 300 российских полицейских для отвода курдов-террористов от границ с ТурциейВ Сирию прибыло 300 российских полицейских для отвода курдов-террористов от границ с ТурциейФото: Александр КОЦ
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В Минобороны России сообщили, что около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию. Отмечается, что они помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией.

Напомним, накануне в ведомстве сообщалось о том, что на сирийскую территорию перебросят еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники.

Соответствующее подразделение было направлено из Чечни. Полицейские вылетели рейсом с аэродрома в Северной Осетии, пишет "РИА-Новости".

- В Сирию прибыли наиболее подготовленные военнослужащие, имеющие опыт подобных операций, прошедшие обучение в Центре военной полиции, расположенном во Владикавказе, - отметили в Минобороны. Граждане РФ займутся обеспечением безопасности населения и поддержанием правопорядка.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин сообщил президенту Сирии о меморандуме России и Турции. Телефонный разговор состоялся во вторник 22 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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