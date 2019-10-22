Путин сообщил президенту Сирии о меморандуме России и Турции

СЕГОДНЯ 22:41 2019-10-22T22:43:04+03:00

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Президент Владимир Путин проинформировал сирийского лидера Башара Асада о положениях меморандума, подписанного главами стран в Сочи. Напомним, 22 октября состоялись переговоры Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана, главной темой встречи стал сирийский вопрос. За 6,5 часов президентам удалось выйти на дипломатическое урегулирование конфликта. Сергей Лавров, глава российского МИД, подводя итоги встречи лидеров стран, сообщил, что спецоперация «Источник мира» в Сирии завершается.

О положениях меморандума президент России проинформировал сирийского лидера Башара Асада.

- Глава российского государства информировал своего сирийского коллегу об итогах встречи (с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - ред.), продолжавшейся больше шести часов, изложил основные положения меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам встречи, - приводит комментарий Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, РИА Новости.

Звонок состоялся по инициативе российской стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU