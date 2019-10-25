2019-10-25T09:20:41+03:00
В мире

Бриллиант стоимостью почти $2 млн похитили в Японии

Витрина, на которой хранился драгоценный камень, оказалась незапертой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в ЯпонииБриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в ЯпонииФото: REUTERS
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С выставки драгоценностей в японской Иокогаме похищен бриллиант в 50 карат стоимостью около 200 миллионов йен (1,8 млн долларов).

Пропажа была обнаружена служителем центра "Пасифико Иокогама" непосредственно перед закрытием экспозиции в четверг, 24 октября. Дверца витрины, в которой хранился камень, оказалась незапертой.

Когда именно была совершена кража, пока неясно. Похитители не попали на камеры видеонаблюдения. Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на следователей, злоумышленники, скорее всего, действовали группой и имели сообщников среди сотрудников выставочного зала.

Сайт kp.ru писал, что в июне этого года из ювелирного магазина при отеле "Four Seasons" в центре Москвы была похищена коробка с четырьмя бриллиантами. Мужчина попросил посмотреть камни под предлогом покупки, после чего открыто сбежал вместе с ними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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