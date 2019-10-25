У детского лагеря нашли повешенными братьев-близнецов
В лесу подмосковного города Чехов обнаружили повешенными двух братьев-близнецов. Трупы мужчин провисели на дереве примерно сутки.
Страшную находку сделали сотрудники детского лагеря "Факел", расположенного здесь же в поселке Ровки. Утром в четверг, 24 октября, они совершали обход, когда наткнулись на трупы.
Как сообщил "КП" источник в правоохранительных органах, оба погибшие - 37-летние граждане Украины. Они родом из Макеевки Донецкой области, но в последнее время проживали на территории России без регистрации.
"Братья работали на местную логистическую компанию. Пропуска на работу нашли при них", - уточнил источник.
Тела направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Сайт kp.ru писал, что ранее в этом месяце трупы двух мужчин без признаков насильственной смерти обнаружили в съемкой квартире в Химках. Молодые люди работали стюардами и давно называли себя парой.
ИСТОЧНИК KP.RU