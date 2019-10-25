У детского лагеря нашли повешенными братьев-близнецов

СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-25T10:49:31+03:00

Тела мужчин обнаружили в лесу недалеко от детского лагеря Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

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В лесу подмосковного города Чехов обнаружили повешенными двух братьев-близнецов. Трупы мужчин провисели на дереве примерно сутки.

Страшную находку сделали сотрудники детского лагеря "Факел", расположенного здесь же в поселке Ровки. Утром в четверг, 24 октября, они совершали обход, когда наткнулись на трупы.

Как сообщил "КП" источник в правоохранительных органах, оба погибшие - 37-летние граждане Украины. Они родом из Макеевки Донецкой области, но в последнее время проживали на территории России без регистрации.

"Братья работали на местную логистическую компанию. Пропуска на работу нашли при них", - уточнил источник.

Тела направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом месяце трупы двух мужчин без признаков насильственной смерти обнаружили в съемкой квартире в Химках. Молодые люди работали стюардами и давно называли себя парой.

ИСТОЧНИК KP.RU