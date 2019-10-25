2019-10-25T11:37:18+03:00
Происшествия

В Сибири предотвратили четыре теракта с начала года

Объекты топливно-энергетического комплекса все больше соответствуют требованиям антитеррористической защищенности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Секретарь Совета безопасности России Николай ПатрушевСекретарь Совета безопасности России Николай ПатрушевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Сибири с начала 2019 года не произошло ни одного теракта. Спецслужбам удалось предотвратить четыре преступления террористической направленности. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

Он отметил значительное улучшение ситуации в региональном топливно-энергетическом комплексе. Число объектов, которые полностью соответствуют требованием антитеррористической защищенности, возросло. При этом их доля от общего количества предприятий ТЭК по-прежнему остается невысокой, передает ТАСС.

Всего же по стране за первые десять месяцев было предотвращено терактов. Также ликвидировано 49 террористических ячеек. Сайт kp.ru писал, что силовики в рамках спецоперации задержали почти 700 человек, еще 32 боевика были нейтрализованы.

Некоторых людей удалось заставить отказаться от экстремистских взглядов. Кроме того, стало меньше россиян, которые выезжают за границу, чтобы воевать за террористов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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