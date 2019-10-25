2019-10-25T12:40:04+03:00
В мире

Сенаторы увидели угрозу нацбезопасности США в приложении TikTok

В офис американской разведки направлено письмо с просьбой начать расследование в отношении китайской компании-разработчика
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Социальная сеть TikTok принадлежит китайской компанииСоциальная сеть TikTok принадлежит китайской компанииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американские сенаторы Тим Коттон и Чак Шумер призвали начать расследование в отношении приложения TikTok китайской компании-разработчика ByteDance. Законодатели считают, что эта программа обмена видеосообщениями представляет угрозу национальной безопасности США.

В письме исполняющему обязанности директора разведки Соединенных Штатов Джозефу Магуайру поясняется, что социальная сеть собирает персональные данные пользователя, включая IP-адрес его устройства и данные о местоположении.

Сами разработчики указывают на то, что вся информация об американцах хранится и используется исключительно на территории США. По словам же сенаторов, ByteDance вынуждена придерживаться китайских законов, а значит при первом же требовании передаст Пекину все необходимые сведения. У компании просто нет юридической возможности отказать властям.

Также американцы жалуются на цензуру в TikTok. Якобы КНР блокирует все материалы о протестах в Гонконге. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте сенаторов-демократов.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году США уже штрафовали китайское приложение за сбор информации о лицах младше 13 лет. Власти потребовали удалить все ролики таких пользователей и взыскали с компании 5,7 млн долларов.

В России стремительно набирает популярность приложение для обмена видео TikTok.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
IV Кружевной фестиваль «Vita Lace» пройдет в Вологде в июне 2020 года
Президент ЦАР попросил снять оружейное эмбарго с его страны
Полиция возбудила дело по факту оставления младенца на тротуаре в Москве
Белоруссия рассчитывает получить от Китая кредит на 500 млн долларов
В Госдуме усомнились в необходимости существования альянса НАТО
На Алтае в честь 100-летия Михаила Калашникова освятили храм, в котором его крестили
Футболист «Витесса», нагрубивший Слуцкому, отстранен от тренировок
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге
Фрукты и овощи могут подешеветь на 3-4 процента
Самый богатый человек в мире потерял семь миллиардов долларов за вечер
Путин не обсуждал с президентом ЦАР создание российской военной базы
В бундестаге предлагают организовать вывод войск НАТО из страны