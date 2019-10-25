Сенаторы увидели угрозу нацбезопасности США в приложении TikTok

СЕГОДНЯ 12:26 2019-10-25T12:40:04+03:00

В офис американской разведки направлено письмо с просьбой начать расследование в отношении китайской компании-разработчика

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Американские сенаторы Тим Коттон и Чак Шумер призвали начать расследование в отношении приложения TikTok китайской компании-разработчика ByteDance. Законодатели считают, что эта программа обмена видеосообщениями представляет угрозу национальной безопасности США.

В письме исполняющему обязанности директора разведки Соединенных Штатов Джозефу Магуайру поясняется, что социальная сеть собирает персональные данные пользователя, включая IP-адрес его устройства и данные о местоположении.

Сами разработчики указывают на то, что вся информация об американцах хранится и используется исключительно на территории США. По словам же сенаторов, ByteDance вынуждена придерживаться китайских законов, а значит при первом же требовании передаст Пекину все необходимые сведения. У компании просто нет юридической возможности отказать властям.

Также американцы жалуются на цензуру в TikTok. Якобы КНР блокирует все материалы о протестах в Гонконге. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте сенаторов-демократов.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году США уже штрафовали китайское приложение за сбор информации о лицах младше 13 лет. Власти потребовали удалить все ролики таких пользователей и взыскали с компании 5,7 млн долларов.

В России стремительно набирает популярность приложение для обмена видео TikTok.

ИСТОЧНИК KP.RU