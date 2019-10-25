Центробанк снизил ключевую ставку до 6,5% годовых
Решение принято на фоне значительного замедления инфляции
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Центральный банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 6,5% годовых. Соответствующее решение было принято Советом директоров ЦБ в пятницу, 25 октября.
Поводом послужили сдержанные темпы роста российской экономики при значительном замедлении инфляции и снижении инфляционных ожиданий.
"Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными", - говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.
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ИСТОЧНИК KP.RU