2019-10-25T13:40:01+03:00
Экономика

Центробанк снизил ключевую ставку до 6,5% годовых

Решение принято на фоне значительного замедления инфляции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Центральный банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 6,5% годовых. Соответствующее решение было принято Советом директоров ЦБ в пятницу, 25 октября.

Поводом послужили сдержанные темпы роста российской экономики при значительном замедлении инфляции и снижении инфляционных ожиданий.

"Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными", - говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Сухой" поставит норвежской авиакомпании 40 самолетов SSJ-100
Медведев предложил ввести штраф за превышение скорости на 10–20 км/ч
IV Кружевной фестиваль «Vita Lace» пройдет в Вологде в июне 2020 года
Президент ЦАР попросил снять оружейное эмбарго с его страны
Полиция возбудила дело по факту оставления младенца на тротуаре в Москве
Белоруссия рассчитывает получить от Китая кредит на 500 млн долларов
В Госдуме усомнились в необходимости существования альянса НАТО
На Алтае в честь 100-летия Михаила Калашникова освятили храм, в котором его крестили
Футболист «Витесса», нагрубивший Слуцкому, отстранен от тренировок
Сенаторы увидели угрозу нацбезопасности США в приложении TikTok
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге
Фрукты и овощи могут подешеветь на 3-4 процента
Самый богатый человек в мире потерял семь миллиардов долларов за вечер
Путин не обсуждал с президентом ЦАР создание российской военной базы
В бундестаге предлагают организовать вывод войск НАТО из страны