Солдат открыл стрельбу в Забайкалье: погибли восемь человек
В пятницу, 25 октября, в воинской части в ЗАТО Горный Улетовского района Забайкальского края солдат открыл огонь по своим сослуживцам в результате стрельбы погибли по меньшей мере восемь человек, двое ранены. Об этом сообщили в Министерство обороны России.
«25 октября около 18:20 часов местного времени при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Забайкальского края, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести», - сообщили в военном ведомстве.
Устроивший стрельбу по своим сослуживцам солдат был обезврежен и задержан.
Напомним, накануне, 18 октября, в Нальчике в институте повышения квалификации МВД в результате драки со своим коллегой умер один полицейский.
Стрельба в Читинской области.Восемь военных погибли и двое ранены в результате устроенной военнослужащим стрельбы в Читинской области, сообщает Минобороны
ИСТОЧНИК KP.RU