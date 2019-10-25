Солдат открыл стрельбу в Забайкалье: погибли восемь человек

СЕГОДНЯ 15:20 2019-10-25T15:34:13+03:00

В результате стрельбы в воинской части в Забайкальском крае погибли не менее восьми человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В пятницу, 25 октября, в воинской части в ЗАТО Горный Улетовского района Забайкальского края солдат открыл огонь по своим сослуживцам в результате стрельбы погибли по меньшей мере восемь человек, двое ранены. Об этом сообщили в Министерство обороны России.

«25 октября около 18:20 часов местного времени при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Забайкальского края, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести», - сообщили в военном ведомстве.

Устроивший стрельбу по своим сослуживцам солдат был обезврежен и задержан.

Напомним, накануне, 18 октября, в Нальчике в институте повышения квалификации МВД в результате драки со своим коллегой умер один полицейский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/740136" frameborder="0"></iframe> Стрельба в Читинской области.Восемь военных погибли и двое ранены в результате устроенной военнослужащим стрельбы в Читинской области, сообщает Минобороны

ИСТОЧНИК KP.RU