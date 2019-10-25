СЕГОДНЯ 15:53 2019-10-25T15:55:18+03:00

Причина стрельбы в Забайкалье: Срочник открыл огонь по сослуживцам из-за нервного срыва Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Миноборны предположили, что действия солдата-срочника были вызваны личными проблемами, не связанными со службой

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Солдат-срочник мог открыть огонь по своим сослуживцам из-за нервного срыва, связанного с личными проблемами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«По предварительным данным, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы», - сказали в военном ведомстве.

Как писал ранее сайт kp.ru, военнослужащий открыл стрельбу в воинской части в ЗАТО Горный Улетовского района Забайкальского края. Погибла восемь человек. Среди них двое офицеров и шесть срочников. Еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщили в Минобороны угрозы жизни пострадавшим нет. Устроивший стрельбу был задержан. На место происшествия выехала комиссия во главе с заместителем министра обороны Андреем Картаполовым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/740136" frameborder="0"></iframe> Стрельба в Забайкальском крае.Восемь военных погибли и двое ранены в результате устроенной военнослужащим стрельбы в Забайкалье, сообщает Минобороны

ИСТОЧНИК KP.RU