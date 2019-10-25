Причина стрельбы в Забайкалье: Срочник открыл огонь по сослуживцам из-за нервного срыва
Солдат-срочник мог открыть огонь по своим сослуживцам из-за нервного срыва, связанного с личными проблемами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«По предварительным данным, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы», - сказали в военном ведомстве.
Как писал ранее сайт kp.ru, военнослужащий открыл стрельбу в воинской части в ЗАТО Горный Улетовского района Забайкальского края. Погибла восемь человек. Среди них двое офицеров и шесть срочников. Еще двое получили ранения различной степени тяжести.
Как сообщили в Минобороны угрозы жизни пострадавшим нет. Устроивший стрельбу был задержан. На место происшествия выехала комиссия во главе с заместителем министра обороны Андреем Картаполовым.
Стрельба в Забайкальском крае.Восемь военных погибли и двое ранены в результате устроенной военнослужащим стрельбы в Забайкалье, сообщает Минобороны
ИСТОЧНИК KP.RU