2019-10-25T15:55:18+03:00
Происшествия

Причина стрельбы в Забайкалье: Срочник открыл огонь по сослуживцам из-за нервного срыва

В Миноборны предположили, что действия солдата-срочника были вызваны личными проблемами, не связанными со службой
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Причина стрельбы в Забайкалье: Срочник открыл огонь по сослуживцам из-за нервного срываПричина стрельбы в Забайкалье: Срочник открыл огонь по сослуживцам из-за нервного срываФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Солдат-срочник мог открыть огонь по своим сослуживцам из-за нервного срыва, связанного с личными проблемами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«По предварительным данным, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы», - сказали в военном ведомстве.

Как писал ранее сайт kp.ru, военнослужащий открыл стрельбу в воинской части в ЗАТО Горный Улетовского района Забайкальского края. Погибла восемь человек. Среди них двое офицеров и шесть срочников. Еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщили в Минобороны угрозы жизни пострадавшим нет. Устроивший стрельбу был задержан. На место происшествия выехала комиссия во главе с заместителем министра обороны Андреем Картаполовым.

Стрельба в Забайкальском крае.Восемь военных погибли и двое ранены в результате устроенной военнослужащим стрельбы в Забайкалье, сообщает Минобороны

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция Британии задержала двух подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике
Онищенко рассказал про вызывающую паралич болезнь, из-за которой под Тюменью госпитализированы 10 человек
Солдат открыл стрельбу в Забайкалье: погибли восемь человек
В Госдуме назвали здравомыслящим экс-премьера Италии, который предложил снять санкции с РФ
На Украине возобновились протесты против "формулы Штайнмайера"
Юристы усмотрели в словах Макгрегора о дагестанцах нарушение статьи УК
Мосгорсуд признал законным взыскание 21,6 млн рублей с семьи Фриске
Волоколамское шоссе частично перекрыли на год
Владимир Колокольцев встретился в финским коллегой
"Сухой" поставит норвежской авиакомпании 40 самолетов SSJ-100
Медведев предложил ввести штраф за превышение скорости на 10–20 км/ч
Центробанк снизил ключевую ставку до 6,5% годовых
IV Кружевной фестиваль «Vita Lace» пройдет в Вологде в июне 2020 года
Президент ЦАР попросил снять оружейное эмбарго с его страны
Полиция возбудила дело по факту оставления младенца на тротуаре в Москве
Белоруссия рассчитывает получить от Китая кредит на 500 млн долларов
В Госдуме усомнились в необходимости существования альянса НАТО
На Алтае в честь 100-летия Михаила Калашникова освятили храм, в котором его крестили
Футболист «Витесса», нагрубивший Слуцкому, отстранен от тренировок
Сенаторы увидели угрозу нацбезопасности США в приложении TikTok
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге
Фрукты и овощи могут подешеветь на 3-4 процента
Самый богатый человек в мире потерял семь миллиардов долларов за вечер
Путин не обсуждал с президентом ЦАР создание российской военной базы
В бундестаге предлагают организовать вывод войск НАТО из страны