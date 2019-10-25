Медали имени Верещагина вручили в Вологде лучшим молочникам России
Награды получили 15 организаций по производству и переработке молока, а также оборудования для молочной отрасли из 9 регионов России.
Молочный форум проходит в Вологде третий год подряд и объединяет специалистов отрасли от производителей и переработчиков до законодателей и представителей научной сферы. «Ключевая тема форума в этом году - рост экспорта продукции АПК и новая стратегия развития молочной отрасли страны, основы которой были заложены Николаем Верещагиным, талантливым ученым и подвижником, патриотом российской земли и своей малой Родины»,- сказал губернатор региона Олег Кувшинников, вручая награды на форуме.
Благодаря «рецепту» масла, разработанного Верещагиным, в дальнейшем получившему название «вологодское», молочная отрасль стала ведущей в сельском хозяйстве области, а вологодское масло – самым узнаваемым брендом Вологодчины. В 2018 году в области произведена 531 тысяча тонн молока, по этому показателю регион занимает 1 место в Северо-Западном регионе России и 4 место в стране.
Для увековечивания памяти знаменитого земляка на его родине, в Череповце, стартовал народный проект, итогом которого станет памятника братьям Николаю и Василию Верещагиным.