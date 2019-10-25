Эксперт согласился с версией, что военный застрелил своих сослуживцев из-за нервного срыва

СЕГОДНЯ 17:49 2019-10-25T17:49:40+03:00

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В эфире радио «КП» военный эксперт Владислав Шурыгин согласился с предположением, что солдат-срочник мог открыть стрельбу по своим сослуживцам из-за нервного срыва, связанного с личными проблемами.

«Нужно понимать, что любой человек, особенно молодой, и призывник, это в какой-то степени взведенная мина (...) Потому что люди, которые попадают в армию, у которых в руках оружие, сталкиваются с какими-то большими личными, как им кажется, трудностями, которые выражаются чаще всего в том, что девушка ушла к другому или просто перестала ему писать, либо идет в караул и там где-нибудь за углом пускает себе пулю в голову, либо вот опять же такая вещь тоже», - сказал эксперт.

Шурыгин посоветовал ужесточать психологический отбор. По его словам, с солдатами постоянно должны работать военные и опытные психологи, «потому что ситуация действительно может измениться в любую минуту».

При этом эксперт отметил, что такие ситуации нервного срыва были всегда и «к сожалению, будут».

Напомним, солдат открыл стрельбу в воинской части Забайкальского края. Погибли восемь человек. Среди них двое офицеров и шесть срочников. Еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/740136" frameborder="0"></iframe> Стрельба в Забайкальском крае.Восемь военных погибли и двое ранены в результате устроенной военнослужащим стрельбы в Забайкалье, сообщает Минобороны

ИСТОЧНИК KP.RU