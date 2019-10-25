2019-10-25T20:38:53+03:00
Общество

«Нафтогаз» заявил об аресте акций дочки «Газпрома» судом Амстердама

Речь идет о компании, которая занимается строительством «Турецкого потока»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Нафтогаз» заявил об аресте акций дочки «Газпрома» судом Амстердама«Нафтогаз» заявил об аресте акций дочки «Газпрома» судом АмстердамаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Окружной суд Амстердама арестовал сто процентов акций дочки «Газпрома» - компании South Stream Transport B. V. («Южный поток»), которая строит морскую часть газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, которого возмутило, «почему никто не пишет».

По словам Витренко, это решение принято в рамках дела по иску «Нафтогаза» компании к «Газпром» о передачи этих акций компании «Трансгаз Краснодар» (Transgaz Krasnodar LLC) и это произошло «за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза"».

Накануне, директор украинской компании заявил, что в начале ноября этого года «Нафтогаз» подаст иск с требованием взыскания с российской компании одиннадцати миллиардов долларов в качестве компенсацией за прекращение транзита газа.

Напомним, ранее арбитражный суд Стокгольма вынес решение о выплате «Нафтогазу» 2,56 миллиардов долларов за недостаточные объёмы транзита, однако «Газпром» не согласился с таким вердиктом и подал апелляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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