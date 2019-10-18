«Нафтогаз» намерен взыскать с «Газпрома» 11 миллиардов долларов

СЕГОДНЯ 18:58 2019-10-18T18:58:50+03:00

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В начале ноября этого года «Нафтогаз» подаст иск с требованием взыскания с «Газпрома» одиннадцати миллиардов долларов в качестве компенсацией за прекращение транзита газа. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«1 ноября мы вышлем "Газпрому" наши исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита», — написал исполняющий директор «Нафтогаза» в своём Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале этого года украинская компания сообщила о начале процесса принудительного взыскания долга с «Газпрома». В конце июня «Нафтогаз» подал иск в суд Гааги с требованием взыскания с России более пяти миллиардов долларов за убытки, понесенные в результате потери своих активов в Крыму.

Ранее арбитражный суд Стокгольма вынес решение о выплате «Нафтогазу» 2,56 миллиардов долларов за недостаточные объёмы транзита, однако «Газпром» не согласился с таким вердиктом и подал апелляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU