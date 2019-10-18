2019-10-18T18:58:50+03:00
Политика

«Нафтогаз» намерен взыскать с «Газпрома» 11 миллиардов долларов

Украинская компания вышлет свои исковые требования 1 ноября
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
«Нафтогаз» намерен взыскать с «Газпрома» 11 миллиардов долларов«Нафтогаз» намерен взыскать с «Газпрома» 11 миллиардов долларовФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В начале ноября этого года «Нафтогаз» подаст иск с требованием взыскания с «Газпрома» одиннадцати миллиардов долларов в качестве компенсацией за прекращение транзита газа. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«1 ноября мы вышлем "Газпрому" наши исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита», — написал исполняющий директор «Нафтогаза» в своём Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале этого года украинская компания сообщила о начале процесса принудительного взыскания долга с «Газпрома». В конце июня «Нафтогаз» подал иск в суд Гааги с требованием взыскания с России более пяти миллиардов долларов за убытки, понесенные в результате потери своих активов в Крыму.

Ранее арбитражный суд Стокгольма вынес решение о выплате «Нафтогазу» 2,56 миллиардов долларов за недостаточные объёмы транзита, однако «Газпром» не согласился с таким вердиктом и подал апелляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Частная клиника в Киеве торговала органами похищенных людей
СК проверяет обстоятельства ЧП на борту рейса Пхукет-Москва, где умер годовалый ребенок
Киев дал согласие на «формулу Штайнмайера» еще в июле
Киев признал, что не сможет отсоединиться от энергосистемы России
МИД ДНР опроверг заявление Киева об амнистии в рамках минских соглашений
ЕС предупредил Вашингтон о вводе ответных пошлин по делу Airbus
Подполковников из ОВД "Дорогомилово" задержали за взятку в 12 миллионов от адвоката
Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Жасмин из сказки
Эрдоган намерен обсудить с Путиным создание зоны безопасности в Сирии
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался на своем последнем саммите
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
В Каталонии проходит всеобщая забастовка
На авиашоу в Бельгии украинский Су-27 «сдул» людей
Литва закупит американских «ястребов» вместо советских Ми-8
В Сети высмеяли Трампа за ошибку в произношении дома моды
Эрдоган не забудет «невежливое» письмо Трампа
Пивные заведения в Липецкой области будут работать по единым стандартам
В Минобороны нашли доказательства принадлежности России арктического шельфа
В выходные Москву ждут новые температурные рекорды
Власти Эстонии хотят запретить подросткам солярии и тату
Диетолог назвала безопасную норму потребления яиц
Эрдоган назвал ложью сообщение о возобновлении операции в Сирии
Туристы покинули заблокированный протестующими собор в Барселоне
Состоялся первый «женский выход» в открытый космос
Роспотребнадзор о пластиковых пакетах: Планируется сокращать производство
Адвокат объяснил, чем опасны для Бочкаревой регулярные неявки в суд