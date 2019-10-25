Главы Генштабов вооруженных сил России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

СЕГОДНЯ 19:31 2019-10-25T19:31:07+03:00

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером. Они обсудили ситуацию в Сирии, а также вопросы безопасности региона.

Напомним, 22 октября в Сочи прошла встреча Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. В общей сложности переговоры продлились шесть с половиной часов. Главы государств обсудили урегулирование конфликта в Сирии.

По итогам встречи был подписан меморандум, согласно которому с 23 октября российская военная полиция и сирийские военные вводятся в зону турецкой операции в Сирии. До этого курдские формирования должны полностью покинуть 30-километровую зону от турецкой границы. На это им дается 150 часов. Далее начинается российско-сирийское патрулирование освобожденной курдами территории, а на границу с Турцией вернуться сирийские пограничники.

ИСТОЧНИК KP.RU