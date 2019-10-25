2019-10-25T19:31:07+03:00
Политика

Главы Генштабов вооруженных сил России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Стороны в разговоре затронули вопросы безопасности в регионе
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Главы Генштабов России и Турции обсудили ситуацию в СирииГлавы Генштабов России и Турции обсудили ситуацию в СирииФото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером. Они обсудили ситуацию в Сирии, а также вопросы безопасности региона.

Напомним, 22 октября в Сочи прошла встреча Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. В общей сложности переговоры продлились шесть с половиной часов. Главы государств обсудили урегулирование конфликта в Сирии.

По итогам встречи был подписан меморандум, согласно которому с 23 октября российская военная полиция и сирийские военные вводятся в зону турецкой операции в Сирии. До этого курдские формирования должны полностью покинуть 30-километровую зону от турецкой границы. На это им дается 150 часов. Далее начинается российско-сирийское патрулирование освобожденной курдами территории, а на границу с Турцией вернуться сирийские пограничники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Харькове застрелен один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Вороненкова
Премьер-министр Казахстана выступил с предложением об отмене роуминга в странах ЕАЭС
В ФАС прокомментировали подорожание гречки
Депутатов Рады будут лишать выплат за прогулы
В национальном родительском комитете оценили идею тестировать детей на наркотики
Турция и Россия готовят соглашение на поставку истребителей Су-35
Самолет не смог вылететь из Внуково из-за попадания птицы в двигатель
Лавров: Россия рада освобождению Бутиной
Глава МИД Монголии оценил перспективы вступления ЕАЭС
Александр Роднянский и Кантемир Балагов провели уроки кино в российских школах
Эксперт согласился с версией, что военный застрелил своих сослуживцев из-за нервного срыва
Дания одобрила строительство морского участка «Baltic Pipe» из Дании в Польшу
Количество книжных магазинов в России сократилось в семь раз за 20 лет
Президент Сербии подтвердил закупку у России ЗРК «Панцирь-С»
Тракторист на поливалке потушил горящие жигули до приезда пожарных
Медали имени Верещагина вручили в Вологде лучшим молочникам России
В Кремле не исключили «шероховатостей» в начале реализации меморандума по Сирии
Полиция Британии задержала двух подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике
Онищенко рассказал про вызывающую паралич болезнь, из-за которой под Тюменью госпитализированы 10 человек
Причина стрельбы в Забайкалье: Срочник открыл огонь по сослуживцам из-за нервного срыва
Солдат открыл стрельбу в Забайкалье: погибли восемь человек
В Госдуме назвали здравомыслящим экс-премьера Италии, который предложил снять санкции с РФ
На Украине возобновились протесты против "формулы Штайнмайера"