2019-10-25T19:45:57+03:00
Общество

Премьер-министр Казахстана выступил с предложением об отмене роуминга в странах ЕАЭС

Аскар Мамин отметил, что каждый гражданин должен ощутить практические выгоды от экономического объединения
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Премьер-министр Казахстана вступил с предложением об отмене роуминга в странах ЕАЭСПремьер-министр Казахстана вступил с предложением об отмене роуминга в странах ЕАЭСФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Необходимо начать работу по отмене роуминга мобильных операторов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), поскольку граждане должны понимать практические выгоды от интеграции. С таким предложением выступил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

«Евразийский экономический союз создавался в первую очередь для граждан наших стран, поэтому каждый гражданин должен ощутить практические выгоды от экономической интеграции. В этих целях считаю необходимым начать работу по отмене роуминга мобильных операторов», - сказал Мамин на заседании Евразийского межправительственного совета.

Премьер Казахстана отметил, что для реализации данной идеи нет сложностей с точки зрения технологии. Однако могут возникнуть некоторые трудности, связанные с различием законодательств и межоператорских тарифах. В связи с этим он предложил разработать план поэтапного перехода к полной отмене роуминга внутри объединения.

Напомним, ранее председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян в эксклюзивном интервью «КП» сообщил, на территории ЕАЭС ведётся работа по отмене телефонного роуминга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Харькове застрелен один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Вороненкова
Главы Генштабов вооруженных сил России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
В ФАС прокомментировали подорожание гречки
Депутатов Рады будут лишать выплат за прогулы
В национальном родительском комитете оценили идею тестировать детей на наркотики
Турция и Россия готовят соглашение на поставку истребителей Су-35
Самолет не смог вылететь из Внуково из-за попадания птицы в двигатель
Лавров: Россия рада освобождению Бутиной
Глава МИД Монголии оценил перспективы вступления ЕАЭС
Александр Роднянский и Кантемир Балагов провели уроки кино в российских школах
Эксперт согласился с версией, что военный застрелил своих сослуживцев из-за нервного срыва
Дания одобрила строительство морского участка «Baltic Pipe» из Дании в Польшу
Количество книжных магазинов в России сократилось в семь раз за 20 лет
Президент Сербии подтвердил закупку у России ЗРК «Панцирь-С»
Тракторист на поливалке потушил горящие жигули до приезда пожарных
Медали имени Верещагина вручили в Вологде лучшим молочникам России
В Кремле не исключили «шероховатостей» в начале реализации меморандума по Сирии
Полиция Британии задержала двух подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике
Онищенко рассказал про вызывающую паралич болезнь, из-за которой под Тюменью госпитализированы 10 человек
Причина стрельбы в Забайкалье: Срочник открыл огонь по сослуживцам из-за нервного срыва
Солдат открыл стрельбу в Забайкалье: погибли восемь человек
В Госдуме назвали здравомыслящим экс-премьера Италии, который предложил снять санкции с РФ
На Украине возобновились протесты против "формулы Штайнмайера"