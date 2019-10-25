Премьер-министр Казахстана выступил с предложением об отмене роуминга в странах ЕАЭС

СЕГОДНЯ 19:45 2019-10-25T19:45:57+03:00

Премьер-министр Казахстана вступил с предложением об отмене роуминга в странах ЕАЭС Фото: Иван МАКЕЕВ

Аскар Мамин отметил, что каждый гражданин должен ощутить практические выгоды от экономического объединения

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Необходимо начать работу по отмене роуминга мобильных операторов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), поскольку граждане должны понимать практические выгоды от интеграции. С таким предложением выступил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

«Евразийский экономический союз создавался в первую очередь для граждан наших стран, поэтому каждый гражданин должен ощутить практические выгоды от экономической интеграции. В этих целях считаю необходимым начать работу по отмене роуминга мобильных операторов», - сказал Мамин на заседании Евразийского межправительственного совета.

Премьер Казахстана отметил, что для реализации данной идеи нет сложностей с точки зрения технологии. Однако могут возникнуть некоторые трудности, связанные с различием законодательств и межоператорских тарифах. В связи с этим он предложил разработать план поэтапного перехода к полной отмене роуминга внутри объединения.

Напомним, ранее председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян в эксклюзивном интервью «КП» сообщил, на территории ЕАЭС ведётся работа по отмене телефонного роуминга.

ИСТОЧНИК KP.RU