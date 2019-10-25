Премьер-министр Казахстана выступил с предложением об отмене роуминга в странах ЕАЭС
Необходимо начать работу по отмене роуминга мобильных операторов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), поскольку граждане должны понимать практические выгоды от интеграции. С таким предложением выступил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.
«Евразийский экономический союз создавался в первую очередь для граждан наших стран, поэтому каждый гражданин должен ощутить практические выгоды от экономической интеграции. В этих целях считаю необходимым начать работу по отмене роуминга мобильных операторов», - сказал Мамин на заседании Евразийского межправительственного совета.
Премьер Казахстана отметил, что для реализации данной идеи нет сложностей с точки зрения технологии. Однако могут возникнуть некоторые трудности, связанные с различием законодательств и межоператорских тарифах. В связи с этим он предложил разработать план поэтапного перехода к полной отмене роуминга внутри объединения.
Напомним, ранее председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян в эксклюзивном интервью «КП» сообщил, на территории ЕАЭС ведётся работа по отмене телефонного роуминга.
ИСТОЧНИК KP.RU