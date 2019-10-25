СЕГОДНЯ 21:01 2019-10-25T21:01:58+03:00

Медведев обвинил США в неконкурентной борьбе с интеграционными процессами в ЕАЭС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее американский министр заявил, что присоединению Узбекистана к ВТО помешает его сотрудничество с Евразийским экономическим союзом

Изменить размер текста: A A

Угрозы Вашингтона, связанные с намерением Узбекистана вступить в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) являются методом неконкурентной борьбы. Такое заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Глава российского правительства рассказал, что один из американских министров, находящийся в Узбекистане, заявил, что сотрудничество азиатской страны с Евразийским Союзом затруднит вступление во Всемирную торговую организацию

«Но что тут можно сказать? Это, очевидно, применение методов неконкурентной борьбы», - прокомментировал случившиеся Медведев, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета.

Премьер также отметил, что такие заявления «странно слышать» от страны, которая «всячески вносит сумятицу в организацию мировой торговли» и ведет «торговые войны».

По слова Медведева, «сотрудничество на нашем континенте нашим коллегам из-за океана не сильно нравится». Однако он заверил, что работа с партнерами по всем направлениям будет продолжена.

Как писал ранее сайт kp.ru, в ходе заседания Евразийского межправительственного совета премьер-министр Казахстана Аскар Мамин выступил с предложением о начале работы по отмене роуминга мобильных операторов в рамках экономического объединения.

ИСТОЧНИК KP.RU