В России могут исчезнуть категории «плацкарт» и «купе»

СЕГОДНЯ 21:44 2019-10-25T21:44:29+03:00

В России могут исчезнуть «плацкарт» и «купе» Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В российских поездах исчезнет понятие «плацкарт» и «купе», а также появятся новые вагоны в виде двухвагонного сцепа без хлопающих дверей между вагонами. Об этом рассказал Гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя компания РЖД) Пётр Иванов

«У нас есть ещё герметичный переход, что, особенно в зимних условиях, создаёт максимум комфорта для пассажира. То есть хлопанье дверьми — всё это уходит», - сказал гендиректор «дочки» РЖД.

Иванов сообщил, что в январе следующего года ФПК планирует начать использовать новые названия для классов поездов - «эконом» и «бюджет». По его словам, понятия «плацкарт» и «купе» останутся для так называемого переходного периода.

Напомним, как рассказывал kp.ru, в июле ФПК показала концепт нового плацкартного вагона, в котором нет боковых полок. Каждая полка в новом вагоне оборудована розеткой, USB-портом и индивидуальным освещением.

ИСТОЧНИК KP.RU