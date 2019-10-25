2019-10-25T21:44:29+03:00
Экономика

В России могут исчезнуть категории «плацкарт» и «купе»

В ФПК рассказали о новом классе поездов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В России могут исчезнуть «плацкарт» и «купе»В России могут исчезнуть «плацкарт» и «купе»Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В российских поездах исчезнет понятие «плацкарт» и «купе», а также появятся новые вагоны в виде двухвагонного сцепа без хлопающих дверей между вагонами. Об этом рассказал Гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя компания РЖД) Пётр Иванов

«У нас есть ещё герметичный переход, что, особенно в зимних условиях, создаёт максимум комфорта для пассажира. То есть хлопанье дверьми — всё это уходит», - сказал гендиректор «дочки» РЖД.

Иванов сообщил, что в январе следующего года ФПК планирует начать использовать новые названия для классов поездов - «эконом» и «бюджет». По его словам, понятия «плацкарт» и «купе» останутся для так называемого переходного периода.

Напомним, как рассказывал kp.ru, в июле ФПК показала концепт нового плацкартного вагона, в котором нет боковых полок. Каждая полка в новом вагоне оборудована розеткой, USB-портом и индивидуальным освещением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Минобороны Украины заявили, что Киев может делиться с НАТО опытом «войны с Россией»
Эксперт объяснил почему Германия хочет ликвидировать военные базы НАТО
Лавров продемонстрировал свое владение мячом на открытии футбольного матча в Норвегии
Отец Марии Бутиной будет дожидаться дочь в России
Владелец заставил кота худеть, но питомец нашел оригинальный выход
Медведев обвинил США в неконкурентной борьбе с интеграционными процессами в ЕАЭС
«Нафтогаз» заявил об аресте акций дочки «Газпрома» судом Амстердама
«Сдать Украину с потрохами»: Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом
В Харькове застрелен один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Вороненкова
Премьер-министр Казахстана выступил с предложением об отмене роуминга в странах ЕАЭС
Главы Генштабов вооруженных сил России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
В ФАС прокомментировали подорожание гречки