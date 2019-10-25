В России могут исчезнуть категории «плацкарт» и «купе»
В российских поездах исчезнет понятие «плацкарт» и «купе», а также появятся новые вагоны в виде двухвагонного сцепа без хлопающих дверей между вагонами. Об этом рассказал Гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя компания РЖД) Пётр Иванов
«У нас есть ещё герметичный переход, что, особенно в зимних условиях, создаёт максимум комфорта для пассажира. То есть хлопанье дверьми — всё это уходит», - сказал гендиректор «дочки» РЖД.
Иванов сообщил, что в январе следующего года ФПК планирует начать использовать новые названия для классов поездов - «эконом» и «бюджет». По его словам, понятия «плацкарт» и «купе» останутся для так называемого переходного периода.
Напомним, как рассказывал kp.ru, в июле ФПК показала концепт нового плацкартного вагона, в котором нет боковых полок. Каждая полка в новом вагоне оборудована розеткой, USB-портом и индивидуальным освещением.
ИСТОЧНИК KP.RU