2019-10-26T07:26:24+03:00
Политика

Бразилия отказалась признавать результаты выборов президента Боливии

Лидером голосования стал действующий глава государства Эво Моралес
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бразилия отказывается признавать результаты президентских выборов в Боливии до того, как будет решен вопрос об их проверке Организацией американских государств. Такое заявление сделали в пресс-службе министерства иностранных дел латинской страны.

Согласно данным обработки 100% бюллетеней, в избирательной гонке победил действующий глава государства Эво Моралес. Он набрал 47,08% голосов против 36,51% у его основного соперника, бывшего президента Боливии Карлоса Меса.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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