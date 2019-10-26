Бразилия отказалась признавать результаты выборов президента Боливии

СЕГОДНЯ 07:26 2019-10-26T07:26:24+03:00

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Бразилия отказывается признавать результаты президентских выборов в Боливии до того, как будет решен вопрос об их проверке Организацией американских государств. Такое заявление сделали в пресс-службе министерства иностранных дел латинской страны.

Согласно данным обработки 100% бюллетеней, в избирательной гонке победил действующий глава государства Эво Моралес. Он набрал 47,08% голосов против 36,51% у его основного соперника, бывшего президента Боливии Карлоса Меса.

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ИСТОЧНИК KP.RU