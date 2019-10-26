Сорос назвал своего фаворита в борьбе за пост президента США

СЕГОДНЯ 11:53 2019-10-26T12:39:25+03:00

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Американский финансист, миллиардер Джордж Сорос считает, что сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен является наиболее подходящей кандидатурой на пост президента США.

По его мнению, она представляет собой "четкого политика", который сможет выиграть борьбу за место в Белом доме.

"Я не занимаю в данном случае публичную позицию, но я верю в то, что Элизабет Уоррен — наиболее квалифицированный кандидат на пост президента", - сказал Сорос в интервью The New York Times.

Он подчеркнул, что поддерживает одно из ключевых обещаний сенатора о повышении налога на богатство, а вот политика действующего президента Дональда Трампа 89-летнего финансиста не устраивает. Так, например, он выступил против вывода войск США из Сирии, поскольку это может нанести стране "огромный ущерб".

Сайт kp.ru писал, что победа республиканца на выборах в 2016 году стоила Соросу миллиард долларов. В 2020-м Трамп вновь будет баллотироваться в президенты.

ИСТОЧНИК KP.RU