2019-10-26T22:48:02+03:00
Политика

На Украине споривших с Зеленским националистов назвали вооружениями нелегалами

В штабе операции Объединённых сил в Донбассе заявили, что представившиеся добровольцами мужчины не принадлежат ни к каким силовым ведомствам [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На Украине споривших с Зеленским националистов назвали вооружениями нелегаламиНа Украине споривших с Зеленским националистов назвали вооружениями нелегаламиФото: REUTERS
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Группа вооруженных людей, которые спорили с президентом Украины Владимиром Зеленским, не принадлежат ни к каким силовым ведомствам незалежной, поэтому проживают в населенном пункте Золотое с оружием нелегально, нарушая украинские законы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединённых сил в Донбассе.

«В распространённой в социальных сетях видеозаписи Владимир Зеленский, находясь в населённом пункте Золотое Луганской области, общался с людьми в военной форме. Они представились добровольцами. Но они не являются представителями силовых ведомств или Вооружённых сил Украин», - говорится в сообщении.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, украинский лидер прибыл в Золотое, где ему сообщили о группе вооруженных людей, которые живут на окраине населенного пункта. Президент Украины решил пообщаться с этими радикальными националистами. Позже видео этой беседы на повышенных тонах появилось в сети.

Зеленский добровольцу в Золотом: Я президент страны, а не лох.

ИСТОЧНИК KP.RU

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