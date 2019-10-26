На Украине споривших с Зеленским националистов назвали вооружениями нелегалами
Группа вооруженных людей, которые спорили с президентом Украины Владимиром Зеленским, не принадлежат ни к каким силовым ведомствам незалежной, поэтому проживают в населенном пункте Золотое с оружием нелегально, нарушая украинские законы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединённых сил в Донбассе.
«В распространённой в социальных сетях видеозаписи Владимир Зеленский, находясь в населённом пункте Золотое Луганской области, общался с людьми в военной форме. Они представились добровольцами. Но они не являются представителями силовых ведомств или Вооружённых сил Украин», - говорится в сообщении.
Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, украинский лидер прибыл в Золотое, где ему сообщили о группе вооруженных людей, которые живут на окраине населенного пункта. Президент Украины решил пообщаться с этими радикальными националистами. Позже видео этой беседы на повышенных тонах появилось в сети.
Зеленский добровольцу в Золотом: Я президент страны, а не лох.
ИСТОЧНИК KP.RU
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