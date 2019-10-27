2019-10-27T07:22:38+03:00
Политика

Белый дом: В воскресенье президент США «сделает важное заявление»

Перед этим Трамп объявил, что «произошло что-то очень крупное»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Белый дом сообщил, что утром в воскресенье, 27 октября, президент США Дональд Трамп «сделает важное заявление», и случится это в 9:00 по времени Вашингтона (16.00 по московскому времени). О чем именно глава государства намерен объявить соотечественникам, не уточняется.

Между тем, сам американский лидер перед этим заинтриговал всех своих подписчиков в Twitter загадочным твитом.

«Только что произошло что-то очень крупное!» - написал Трамп три часа назад. Кнопку «Нравится» под этим сообщением нажали свыше 125 тысяч человек.

Пользователи принялись гадать, что же президент имел в виду. Один комментатор предположил, что «Барак Обама арестован», другой – что Трамп нашел своего «разоблачителя», написавшего на него анонимную жалобу, третий съязвил: дескать, ничего такого уж крупного не произошло, раз я не видел вашего заявления об отставке.

Ранее глава Белого дома опубликовал еще более лаконичный и загадочный твит: просто многоточие. Точки от президента США собрали десятки тысяч отметок «Нравится», ретвитов и комментариев.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Создатели хоррор-квеста пообещали 20 тысяч долларов прошедшему девятичасовую игру
«Все не так просто»: Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций ЕС
Элтон Джон из-за болезни перенес концерт в США почти на полгода
Премьер Ирака приказал направить против протестующих в Багдаде спецназ
Захарова ответила на заявление Киева об «опыте войны с Россией»
«Киев не готов к разведению войск»: Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе
В Аргентине пройдут президентские выборы
«Сборная Снежногорска» вышла в финал Высшей лиги КВН
Стартовали первые российско-египетские учения войск ПВО
Европа переходит на зимнее время
Карлес Пучдемон констатировал «крах испанского режима» на фоне протестов в Каталонии
Пучдемон пообещал продолжить борьбу за независимость Каталонии
Иран выразил сожаление в связи с гибелью людей в Ираке
Во Вьетнаме умерла пожилая россиянка
«Попирать ногами память»: в ТЦ в Казахсстане пол выложили из обломков надгробных памятников
Житель Подмосковья признался в убийстве собственных родителей
Карлес Пучдемон: Евросоюз может перестать быть бесспорным демократическим ориентиром
Военная полиция России провела патрулирование на севере Сирии
На Украине споривших с Зеленским националистов назвали вооружениями нелегалами
Посольство России призвало Вашингтон прекратить «охоту за россиянами»
Движение на зеленой ветке московского метро было восстановлено
«Бандитизм»: Минобороны назвало цели сохранения военного присутствия США в Сирии
Новый вид жука был назван в честь Греты Тунберг
В Грузии оценили запрет полетов из России в сотни миллионов долларов
Из-за массовых протестов президент Чили призвал правительство уйти в отставку
В Риге вандалы осквернили памятник воинам-освободителям города