Белый дом: В воскресенье президент США «сделает важное заявление»

СЕГОДНЯ 06:46 2019-10-27T07:22:38+03:00

Перед этим Трамп объявил, что «произошло что-то очень крупное»

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Белый дом сообщил, что утром в воскресенье, 27 октября, президент США Дональд Трамп «сделает важное заявление», и случится это в 9:00 по времени Вашингтона (16.00 по московскому времени). О чем именно глава государства намерен объявить соотечественникам, не уточняется.

Между тем, сам американский лидер перед этим заинтриговал всех своих подписчиков в Twitter загадочным твитом.

«Только что произошло что-то очень крупное!» - написал Трамп три часа назад. Кнопку «Нравится» под этим сообщением нажали свыше 125 тысяч человек.

Пользователи принялись гадать, что же президент имел в виду. Один комментатор предположил, что «Барак Обама арестован», другой – что Трамп нашел своего «разоблачителя», написавшего на него анонимную жалобу, третий съязвил: дескать, ничего такого уж крупного не произошло, раз я не видел вашего заявления об отставке.

Ранее глава Белого дома опубликовал еще более лаконичный и загадочный твит: просто многоточие. Точки от президента США собрали десятки тысяч отметок «Нравится», ретвитов и комментариев.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU