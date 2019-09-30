2019-09-30T03:37:09+03:00
Политика

Трамп хочет встретиться с анонимом, написавшим жалобу на его разговор с Зеленским

Президент США подчеркнул, что «разоблачитель» представил «идеальную беседу с иностранным лидером» в ложном свете
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Глава Белого дома Дональд Трамп хочет познакомиться с автором анонимной жалобы, который первым рассказал о том, что президент США «выдал государственные тайны» в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским и пытался оказывать на него давление.

«Как любой американец, я заслуживаю встречи с моим обвинителем, особенно когда этот обвинитель, так называемый «разоблачитель», представил идеальную беседу с иностранным лидером в совершенно неверном и ложном свете», - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он назвал содержание жалобы ложью и предрек «серьезные последствия» для анонима: «Этот человек шпионил за президентом США».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американские СМИ сообщили, что Трамп в ходе телефонной беседы с Владимиром Зеленским выдал украинскому президенту информацию, которая может «нанести ущерб» интересам США, а также требовал расследовать деятельность Джо Байдена и его сына на Украине. Дескать, некий сотрудник американских спецслужб встревожился, счел эти переговоры «опасными», вот и наябедничал своему руководству – написал анонимку.

Публикации вызвали громкий скандал, после чего демократы в конгрессе снова заговорили об импичменте.

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Беседа Дональда Трампа и Владимира Зеленского, за которую президента США пытаются подвергнуть импичменту, состоялась 25 июля. А 25 сентября ее обнародовал Белый дом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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