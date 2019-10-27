2019-10-27T09:49:13+03:00
В мире

Пилоты из США подглядывали за стюардессами с помощью камеры в душе самолета

Изображение транслировалось на iPad в кабине пилотов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дело о подглядывании в самолете рассмотрит судДело о подглядывании в самолете рассмотрит судФото: Twitter.com
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Пилоты американской компании Southwest Airlinеs нашли себе занятие, чтобы не скучать во время длительного полета. Они установили в душевой кабине самолета скрытую камеру, вывели изображение на свой iPad и организовали в кабине пилотов просмотр видео 18+. В основном их жертвами становились стюардессы, одной из них удалось случайно узнать о существовании камеры.

По правилам полета авиаперевозчика, пока один из пилотов принимает душ, другой сотрудник должен временно находиться в кабине. 43-летняя бортпроводница Рени Штейнэйкер все сделала по инструкции. Но тут ее взгляд упал на гаджет, оставленный в кабине пилотов. На картинке был капитан Тэрри Грэм в душе. Он забыл отключить изображение и попался на подглядывании. Стюардесса рассказала обо всем второму пилоту, Райану Расселу. Он оказался в курсе и попросил никому не говорить про камеру. В противном случае пригрозили опубликовать видео самой Штейнэйкер, тогда она «никогда больше не сможет работать в этой авиакомпании».

Стюардесса подала иск в суд штата Аризона. В документе сказано только об одном случае подглядывания - 27 февраля 2017 года на рейсе 1088 между Питтсбургом и Фениксом. Не известно, есть среди видео пилотов те, в которых «главные роли» у пассажиров. Услуга посещения душа доступна людям из бизнес-класса. Стюардесса уверяет, что объектом съемки были другие бортпроводники.

Сайт kp.ru писал о хакере из США, который 13 лет подглядывал за людьми, используя камеры на их компьютерах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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