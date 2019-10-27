2019-10-27T12:09:06+03:00
В мире

INA: в иракской разведке подтвердили ликвидацию главаря террористов аль-Багдади

Ранее источник из Пентагона сообщил американским СМИ о результатах спецоперации в Идлибе
Юлия САЛЬНИКОВА
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Главарь бандыГлаварь бандыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Источник из иракской разведки подтвердил уничтожение аль Багдади в сирийском городе Идлиб. Об этом со ссылкой на агентство INA сообщает РИА Новости.

Изначально такая информация появилась в американских СМИ. Журналистам США об итогах спецоперации, проведенной в субботу 26 октября, рассказал высокопоставленный чиновник из Пентагона. Косвенно это подтвердил и президент США, Трамп пообещал выступить с важным заявлением 27 октября. Выступление состоится в 16.00 по московскому времени.

Издание Newsweek сообщало, что когда американские военные вошли в деревню, где располагался штаб террористов запрещенной в России организации "Исламского государство", то главарь банды подорвал на себе жилет смертника. Вместе с ним погибли две его жены. Жертв среди американцев нет. Представители Пентагона передали в Белый дом сообщение, где сказано, что с "большой долей верояности" это и есть аль-Багдади. Это определит экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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