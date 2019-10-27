2019-10-27T07:41:58+03:00
В мире

Newsweek: Американские военные уничтожили в Сирии главаря ИГ*

Накануне Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление
Юлия САЛЬНИКОВА
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Главарь ИГ* Абу Бакра аль-БагдадиГлаварь ИГ* Абу Бакра аль-БагдадиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во время субботней операции в Сирии американские военные вероятно уничтожили главаря запрещенной в России террористическое организации «Исламское государство» - об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Пентагона.

Официально такая информация еще не поступала, однако президент США Дональд Трамп заинтриговал публику сообщением в твиттер. Он пообещал сделать 27 октября «важное заявление».

По версии журналистов, целью спецоперации в провинции Идлиб был Абу Бакра аль-Багдади, главарь организации. Когда войска США вошли на территорию, где располагались террористы, произошла короткая перестрелка.

- Багдади затем покончил с собой, взорвав жилет-смертника. Члены семьи присутствовали. В ходе рейда никто из солдат США не пострадал, но две багдадские жены были убиты, возможно, в результате взрыва жилета, - сообщает издание.

Пентагон сообщил Белому дому, что "с большой долей вероятности" убит именно Багдади.

*Запрещенная в России террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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