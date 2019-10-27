Командующий SDF заявил, что главаря ИГ* ликвидировали после 5 месяцев разведывательной работы
Командующий "Сирийскими демократическими силами" Мазлум Абди заявил, что главарь террористической группировки ИГ* Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в ходе совместной операции после 5 месяцев разведывательной работы.
- Пять месяцев шла разведывательная работа на земле и точечное преследование, пока не состоялась совместная операция по ликвидации террориста Абу Бакра аль-Багдади, - подчеркнул Абди.
Ранее в иракской разведке заявили, что Ираку принадлежит главная роль в ликвидации террориста.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
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ИСТОЧНИК KP.RU