Трамп подтвердил ликвидацию главаря ИГИЛ* аль-Багдади

СЕГОДНЯ 16:33 2019-10-27T17:05:19+03:00

Американский президент подчеркнул, что никто из американских военных во время спецоперации не пострадал

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Президент США Дональд Трамп заявил, что главарь ИГ* аль-Багдади был уничтожен в результате военной спецоперации США на северо-Востоке Сирии, в провинции Идлиб.

При этом, по словам политика, никто из американских военных не пострадал.

- Он был основателем и главарем ИГ - самой жестокой и безжалостной террористической организации во всем мире, - заявил Дональд Трамп.

Американский политик заявил, что аль-Багдади покончил с собой, убив также своих троих детей, пишет "ТАСС".

- Аль-Багдади взорвал пояс смертника, пытаясь скрыться от отряда военных США в одном из подземных туннелей, - отметил Дональд Трамп.

Ранее военкор "КП" Александр Коц передал информацию из сирийского лагеря у границы с Турцией, где содержались родственники террористов ИГИЛ*.

*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/740406" frameborder="0"></iframe> Аль-Багдади уничтожен в результате операции США на северо-востоке Сирии, заявил Трамп.

ИСТОЧНИК KP.RU