Трамп подтвердил ликвидацию главаря ИГИЛ* аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп заявил, что главарь ИГ* аль-Багдади был уничтожен в результате военной спецоперации США на северо-Востоке Сирии, в провинции Идлиб.
При этом, по словам политика, никто из американских военных не пострадал.
- Он был основателем и главарем ИГ - самой жестокой и безжалостной террористической организации во всем мире, - заявил Дональд Трамп.
Американский политик заявил, что аль-Багдади покончил с собой, убив также своих троих детей, пишет "ТАСС".
- Аль-Багдади взорвал пояс смертника, пытаясь скрыться от отряда военных США в одном из подземных туннелей, - отметил Дональд Трамп.
Ранее военкор "КП" Александр Коц передал информацию из сирийского лагеря у границы с Турцией, где содержались родственники террористов ИГИЛ*.
*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ
Аль-Багдади уничтожен в результате операции США на северо-востоке Сирии, заявил Трамп.
ИСТОЧНИК KP.RU