В Минобороны усомнились в реальности проведения операции по устранению аль-Багдади
Официальный представитель ведомства заявил, что не располагает достоверной информацией по данному делу
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Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ведомстве усомнились в реальности операции Штатов по уничтожению главы ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
- Минобороны не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в Идлиб операции по очередному "уничтожению" бывшего лидера ИГ*, - отметил Конашенков.
*запрещенная на территории РФ террористическая группировка
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ИСТОЧНИК KP.RU