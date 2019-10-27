В Минобороны усомнились в реальности проведения операции по устранению аль-Багдади

СЕГОДНЯ 19:22 2019-10-27T19:22:03+03:00

Официальный представитель ведомства заявил, что не располагает достоверной информацией по данному делу

Изменить размер текста: A A

Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ведомстве усомнились в реальности операции Штатов по уничтожению главы ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.

- Минобороны не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в Идлиб операции по очередному "уничтожению" бывшего лидера ИГ*, - отметил Конашенков.

*запрещенная на территории РФ террористическая группировка

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU