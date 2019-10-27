2019-10-27T22:28:02+03:00
В мире

В офисе Зеленского заявили, что незаконное оружие националистов вывезено из Золотого

Накануне лидер Незалежной провел два дня в населенном пункте, где провел ряд встреч с местными жителями, а также с военнослужащими
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В офисе украинского лидера Владимира Зеленского сообщили, что незаконное оружие националистов, которые выступают против разведения сил в Донбассе, было вывезено из Золотого.

Напомним, накануне Зеленский провел два дня в населенном пункте, где провел несколько встреч с местными жителями и военнослужащими.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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