СЕГОДНЯ 22:45 2019-10-27T23:29:16+03:00

Зеленский опубликовал в соцсетях видео разговора с националистами в Золотом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Накануне в Сети появилась запись, где Зеленский спорит с одним из радикалов

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Украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал на собственной странице в Facebook 20-минутное видео о поездке в населенный пункт Золотое в зоне разведения войск в Донбассе.

Напомним, накануне в Интернете появился ролик, на котором был запечатлен момент спора Зеленского с одним из радикалов. Президент в частности, говорит о том, что знает о наличии оружия у тех, с кем он разговаривает.

- Я же не приехал сюда с правоохранительными органами, не зашли в дом, не устраиваем обыск, мы же нормальные мужики, - восклицает Зеленский.

"Я просто вам сказал, вывезите оружие, пацаны", обратился к собеседникам Зеленский.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в офисе Зеленского заявили, что незаконное оружие националистов вывезено из Золотого. Лидер Незалежной провел два дня в населенном пункте, где провел ряд встреч с местными жителями, а также с военнослужащими.

Зеленский добровольцу в Золотом: Я президент страны, а не лох.

ИСТОЧНИК KP.RU