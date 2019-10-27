Зеленский опубликовал в соцсетях видео разговора с националистами в Золотом
Украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал на собственной странице в Facebook 20-минутное видео о поездке в населенный пункт Золотое в зоне разведения войск в Донбассе.
Напомним, накануне в Интернете появился ролик, на котором был запечатлен момент спора Зеленского с одним из радикалов. Президент в частности, говорит о том, что знает о наличии оружия у тех, с кем он разговаривает.
- Я же не приехал сюда с правоохранительными органами, не зашли в дом, не устраиваем обыск, мы же нормальные мужики, - восклицает Зеленский.
"Я просто вам сказал, вывезите оружие, пацаны", обратился к собеседникам Зеленский.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в офисе Зеленского заявили, что незаконное оружие националистов вывезено из Золотого. Лидер Незалежной провел два дня в населенном пункте, где провел ряд встреч с местными жителями, а также с военнослужащими.
Зеленский добровольцу в Золотом: Я президент страны, а не лох.
ИСТОЧНИК KP.RU