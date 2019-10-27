2019-10-27T23:29:16+03:00
В мире

Зеленский опубликовал в соцсетях видео разговора с националистами в Золотом

Накануне в Сети появилась запись, где Зеленский спорит с одним из радикалов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Зеленский опубликовал в соцсетях видео разговора с националистами в ЗолотомЗеленский опубликовал в соцсетях видео разговора с националистами в ЗолотомФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал на собственной странице в Facebook 20-минутное видео о поездке в населенный пункт Золотое в зоне разведения войск в Донбассе.

Напомним, накануне в Интернете появился ролик, на котором был запечатлен момент спора Зеленского с одним из радикалов. Президент в частности, говорит о том, что знает о наличии оружия у тех, с кем он разговаривает.

- Я же не приехал сюда с правоохранительными органами, не зашли в дом, не устраиваем обыск, мы же нормальные мужики, - восклицает Зеленский.

"Я просто вам сказал, вывезите оружие, пацаны", обратился к собеседникам Зеленский.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в офисе Зеленского заявили, что незаконное оружие националистов вывезено из Золотого. Лидер Незалежной провел два дня в населенном пункте, где провел ряд встреч с местными жителями, а также с военнослужащими.

Зеленский добровольцу в Золотом: Я президент страны, а не лох.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эво Моралес предупредил народ Боливии, что в стране готовится госпереворот
Российские дипломаты проверяют наличие граждан РФ среди раненных при стрельбе в Техасе
В администрации Трампа заявили, что США не считают Россию союзником
В офисе Зеленского заявили, что незаконное оружие националистов вывезено из Золотого
Поклонская рассказала про настоящих врагов Украины
Бойцы курдских отрядов рассказали, что вместе с военными США ликвидировали еще одного террориста в Сирии
Беспилотный космоплан США обновил свой рекорд пребывания на околоземной орбите
В Сети появились фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади
В Кремле призвали ориентироваться на позицию Минобороны по сообщениям о ликвидации главаря ИГ*
В Минобороны усомнились в реальности проведения операции по устранению аль-Багдади
В Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч жителей из-за сильных пожаров