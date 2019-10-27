Эво Моралес предупредил народ Боливии, что в стране готовится госпереворот

СЕГОДНЯ 23:24 2019-10-27T23:24:44+03:00

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В воскресенье, 27 октября, президент Боливии Эво Моралес обратился к согражданам с заявлением, в котором предупредил, что некие враждебные силы готовятся произвести в стране государственный переворот, и произойти это должно уже на следующей неделе.

«Предупреждение всему народу Боливии и различным социальным секторам, которые готовятся к тому, чтобы осуществить государственный переворот на следующей неделе, мы уже были проинформированы», - приводит его слова Hoy Bolivia.

Моралес призвал сельское население выйти на защиту результатов президентских выборов, в которых сам же и победил.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по итогам голосования, действующий глава государства одержал победу в первом туре, получив поддержку 47,08% избирателей, а его главный соперник на выборах, экс-президент страны Карлос Меса, набрал 36,51% голосов, но поражение не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU