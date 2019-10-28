Составлен рейтинг регионов России по уровню безработицы

СЕГОДНЯ 07:29 2019-10-28T07:29:28+03:00

Количество безработных в стране за года сократилось на 200 тысяч человек

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В июне — августе 2019 года в Москве был зафиксирован самый низкий уровень безработицы. Наименее благоприятной по уровню занятости населения стала Ингушетия. Такие данные представил Росстат.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование Росстата, самыми благоприятными по уровню занятости населения регионами стали Москва (1,3%), Санкт-Петербург (1,4%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (2,1%) стали.

Самые высокие показатели безработицы были зафиксированы в Ингушетии (26,2%), Чечне – (13,4%), а также республике Северная Осетия – Алания (12,6%).

Отмечается, что количество безработных в России за период с середины прошлого года по август 2019 года сократилось на 200 тысяч человек и составляет 3,3 миллиона безработных. При этом, в 38 регионах страны уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране.

Напомним, в марте этого года Росстат представил рейтинг регионов по уровню безработицы, который продемонстрировал похожий результат.

ИСТОЧНИК KP.RU