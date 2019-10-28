2019-10-28T09:02:59+03:00
Умные вещи

Пластик заменят продукцией из картофельного крахмала

Новинку создали российские ученые
Елена АКИМОВА
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Российские ученые предложили создавать одноразовую посуду из крахмалаРоссийские ученые предложили создавать одноразовую посуду из крахмалаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские ученые создали безопасный пластик из картофельного крахмала. Эта разработка поможет решить массу экологических проблем, которые сейчас стоит перед человечеством.

Одноразовая посуда и упаковки из картофельного и зернового крахмала будет полностью биоразлагаемой, а желающие смогут даже съесть после использования.

В процессе изготовления биопластика крахмал подвергают специальной обработке ультразвуком, а после тепловому воздействию.

Эластичность и водонепроницаемость материалу добавляют пластификаторы и разные пищевые добавки.

А вот от химикатов при обработке удалось полностью отказаться. Так что продукция может считаться действительно экологически чистой.

- Из биополимера можно создать ассортимент пакетов, одноразовой посуды, капсул для лекарств, - рассказал «Известиям» магистрант кафедры «Пищевые и биотехнологии» Южно-Уральского государственного университета Арам Цатуров.

При условии оперативного внедрения разработки первое в стране производство инновационной посуды и упаковки может появиться уже в конце 2019 года.

Во всем мире сейчас активно стоит "мусорная" проблема, многие страны уже отказываются от пластиковых пакетов. Мотивы понятны. Полиэтилен, хоть и удобен в быту, но крайне вреден для окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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