2019-10-28T10:37:09+03:00
Общество

Скворцова: в России уменьшилось число ВИЧ-инфицированных

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» глава Минздрав рассказала о способах профилактики ВИЧ
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Глава Минздрава Вероника СкворцоваГлава Минздрава Вероника СкворцоваФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
Изменить размер текста:

С начала 2000-х годов количество ВИЧ-инфицированных в России неуклонно росло, но после активной работы с молодежью ситуация изменилась. Об этом глава Минздрава Вероника Скворцова сообщили в прямом эфире радио «Комсомольская правда».

«Последние 3 года мы работаем активно с молодежью, разъясняем способы профилактики ВИЧ. Мы за три года вышли на самый высокий в мире уровень бесплатных скринингов на ВИЧ, в том числе их возможно проходить и анонимно. В прошлом году около 30 миллионов прошли такое тестирование. Число новых случаев в России за последние два года не увеличивается. За 9 месяцев у нас снизилось число новых случаев», - рассказала министр в интервью Тине Канделаки.

Скворцова сообщила, что сейчас в России зарегистрировано около 900 тысяч ВИЧ-инфицированных, из которых на лечении находится 66%, к концу года ведомство планирует увеличить их число до 75%, а к следующему году - 90%.

По словам главы Минздрава, проблема заключается в том, что эти люди из разных социальных групп. «Необходимо мотивировать их к постоянному наблюдению. Среди них много наркоманов, это было раньше. А теперь ситуация изменилась. На первом месте среди причин заражения ВИЧ сейчас в России — гетеросексуальные половые контакты. Бывает, что люди из благополучных семей заболевают», - пояснила министр.

Скворцова отвечает на вопросы Канделаки.Нехватка лекарств, платные операции, несовершенная система ОМС, эпидемия ВИЧ, маленькие зарплаты врачей... О главных болевых точках российской медицины в прямом эфире радио Комсомолськая правда рассказывает глава минздрава Вероника Скворцова. Ни один вопрос не останется без ответа. Ведь интервью берет Тина Канделаки!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вероника Скворцова рассказала, когда нуждающиеся дети получат препарат "Фризиум"

Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала в прямом эфире радио «Комсомольская правда» о проблеме с получением в России препарата «Фризиума», необходимого для детей с эпилепсий.

В интервью с Тиной Канделаки министр прокомментировала истории, которые произошли этим летом, когда двое матерей чуть не оказались за решеткой из-за получения на почте жизненно необходимого препарата для своего ребенка. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты установили средний возраст диагностики рака
Вероника Скворцова рассказала, когда в России разрешат эвтаназию
Засекреченный бункер МИДа открыли для экскурсий в Москве
В двух московских аэропортах стали тестировать систему по защите от беспилотников
Льготы по новому пенсионному плану обойдутся бюджету в 10 миллиардов рублей
Больше россиян стали откладывать деньги «на старость»
Пластик заменят продукцией из картофельного крахмала
Член Конгресса США ушла в отставку после секс-скандала
Нацполиция Украины: националисты вывезли свое оружие из Золотого
Стало известно сколько россиян не пользуются положенными льготами
Вашингтон отказал Москве в передаче российского летчика Ярошенко
Кинотеатрам предложили сократить рекламу перед фильмами
Составлен рейтинг регионов России по уровню безработицы
Журналисты выяснили, сколько будет стоить проезд по новой трассе «Москва–Петербург»
Минэкономразвития не поддержало идею Чубайса ввести «углеродный налог»
Захарова: Угроза главы «Азова» ввести бойцов в Донбасс доказала вину националистов в блокировании Минских соглашений
В Колумбии разбился военный вертолет, погибли шесть человек