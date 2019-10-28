Скворцова: в России уменьшилось число ВИЧ-инфицированных

СЕГОДНЯ 10:28 2019-10-28T10:37:09+03:00

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С начала 2000-х годов количество ВИЧ-инфицированных в России неуклонно росло, но после активной работы с молодежью ситуация изменилась. Об этом глава Минздрава Вероника Скворцова сообщили в прямом эфире радио «Комсомольская правда».

«Последние 3 года мы работаем активно с молодежью, разъясняем способы профилактики ВИЧ. Мы за три года вышли на самый высокий в мире уровень бесплатных скринингов на ВИЧ, в том числе их возможно проходить и анонимно. В прошлом году около 30 миллионов прошли такое тестирование. Число новых случаев в России за последние два года не увеличивается. За 9 месяцев у нас снизилось число новых случаев», - рассказала министр в интервью Тине Канделаки.

Скворцова сообщила, что сейчас в России зарегистрировано около 900 тысяч ВИЧ-инфицированных, из которых на лечении находится 66%, к концу года ведомство планирует увеличить их число до 75%, а к следующему году - 90%.

По словам главы Минздрава, проблема заключается в том, что эти люди из разных социальных групп. «Необходимо мотивировать их к постоянному наблюдению. Среди них много наркоманов, это было раньше. А теперь ситуация изменилась. На первом месте среди причин заражения ВИЧ сейчас в России — гетеросексуальные половые контакты. Бывает, что люди из благополучных семей заболевают», - пояснила министр.

Скворцова отвечает на вопросы Канделаки.Нехватка лекарств, платные операции, несовершенная система ОМС, эпидемия ВИЧ, маленькие зарплаты врачей... О главных болевых точках российской медицины в прямом эфире радио Комсомолськая правда рассказывает глава минздрава Вероника Скворцова. Ни один вопрос не останется без ответа. Ведь интервью берет Тина Канделаки!

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ИСТОЧНИК KP.RU