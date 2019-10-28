Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана
Соединённые Штаты осуществляют «кампанию по максимальному давлению» на Иран, поэтому расширяют санкции в отношении Исламской Республики. С таким заявлением выступил министр финансов США Стивен Мнучин.
«Мы оказываем кампанию по максимальному давлению посредством санкций. Они сработали, и они работают, они перекрывают поток денег», - передает агентство Reuters слова министра, который находится с визитом в Иерусалиме.
По словам главы Минфина США, «ряд особых идей» американская делегация получила на «очень продуктивном рабочем обеде» с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его командой. Мнучин пообещал, что его ведомство изучит все идеи и продолжит «активизироваться в этой области еще и еще».
Напомним, последние ограничительные меры в отношении Исламской республики коснулись иранского Нацбанка. В конце сентября Тегеран потребовал компенсировать ущерб от американских санкций в размере 50 миллиардов долларов. Такие условия Иран постпвил в обмен на возвращение к реализации ядерной сделки.
ИСТОЧНИК KP.RU