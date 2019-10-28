2019-10-28T15:02:30+03:00
В мире

Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана

В США заявили, что реализуют «кампанию по максимальному давлению» на Тегеран
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В США заявили, что реализуют «кампанию по максимальному давлению» на ТегеранВ США заявили, что реализуют «кампанию по максимальному давлению» на ТегеранФото: REUTERS
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Соединённые Штаты осуществляют «кампанию по максимальному давлению» на Иран, поэтому расширяют санкции в отношении Исламской Республики. С таким заявлением выступил министр финансов США Стивен Мнучин.

«Мы оказываем кампанию по максимальному давлению посредством санкций. Они сработали, и они работают, они перекрывают поток денег», - передает агентство Reuters слова министра, который находится с визитом в Иерусалиме.

По словам главы Минфина США, «ряд особых идей» американская делегация получила на «очень продуктивном рабочем обеде» с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его командой. Мнучин пообещал, что его ведомство изучит все идеи и продолжит «активизироваться в этой области еще и еще».

Напомним, последние ограничительные меры в отношении Исламской республики коснулись иранского Нацбанка. В конце сентября Тегеран потребовал компенсировать ущерб от американских санкций в размере 50 миллиардов долларов. Такие условия Иран постпвил в обмен на возвращение к реализации ядерной сделки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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