2019-10-28T19:01:44+03:00
Происшествия

В Москве произошел крупный пожар у стадиона «Спартак»

Очевидцы сняли на видео, как полыхает 150 квадратных метров травы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Очевидцы сняли видеоОчевидцы сняли видеоФото: Кадр видео
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На севере Москвы произошел крупный пожар вблизи стадиона «Спартак». Видел пламени, которое подбирается к физкультурному комплексу, очевидцы выложили в Сеть. Сообщение о пожаре в МЧС поступило вечером 28 октября. На место выехали пожарные бригады. Оказалось – горит трава.

- Произошло загорание сухой травы на площади 150 метров, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Пострадавших нет. Ущерб спортивному объекту в результате ЧП не нанесен – огонь не подобрался вплотную к стадиону. Одной из вероятных причин пожара стал не потушенный костер.

Крупный пожар у стадиона Спартак в Москве.

Сайт kp.ru писал, что в США вспыхнул пожар во время футбольного матча. Пиротехническая установка дала сбой и огонь стал распространяться по полю. Команда пожарных сработала оперативно. После небольшого перерыва команды смогли вновь выйти на поле и продолжить игру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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