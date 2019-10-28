В Москве произошел крупный пожар у стадиона «Спартак»
На севере Москвы произошел крупный пожар вблизи стадиона «Спартак». Видел пламени, которое подбирается к физкультурному комплексу, очевидцы выложили в Сеть. Сообщение о пожаре в МЧС поступило вечером 28 октября. На место выехали пожарные бригады. Оказалось – горит трава.
- Произошло загорание сухой травы на площади 150 метров, - сообщили в пресс-службе МЧС.
Пострадавших нет. Ущерб спортивному объекту в результате ЧП не нанесен – огонь не подобрался вплотную к стадиону. Одной из вероятных причин пожара стал не потушенный костер.
Крупный пожар у стадиона Спартак в Москве.
Сайт kp.ru писал, что в США вспыхнул пожар во время футбольного матча. Пиротехническая установка дала сбой и огонь стал распространяться по полю. Команда пожарных сработала оперативно. После небольшого перерыва команды смогли вновь выйти на поле и продолжить игру.
ИСТОЧНИК KP.RU