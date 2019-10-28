Путин обсудил по телефону с Меркель транзит газа через Украину

СЕГОДНЯ 16:38 2019-10-28T16:40:23+03:00

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Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с транзитом газа через Украину. Напомним, срок действия нынешнего договора истекает в конце 2019 года. Киев предложил продлить контракт, но хочет внести изменения, а еще увеличить срок действия договора до 10 лет. В России ответили, что готовы забронировать требуемые мощности и подписать документ, но только если Украина, успеет до конца года имплементировать европейские нормы в свое законодательство. В противном случае договор предложено подписать на тех же условиях, что и раньше.

В сентябре в Брюсселе прошли трехсторонние консультации представителей России, Украины и ЕС по этому вопросу. Тогда договориться не получилось. Заседание решили провести через месяц.

- В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трёхсторонних министерских консультаций Россия – ЕС – Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта, - сказано на сайте Кремля по итогам переговоров Ангелы Меркель и Владимира Путина.

Российский президент также сообщил иностранной коллеге об итогах подписания документа в Сочи 22 октября. Меморандум регулирует дальнейшее развитие ситуации в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU