2019-10-28T21:23:40+03:00
В мире

Стрельбу у мечети во Франции устроил пожилой политик

Клод Синке в 2015 году баллотировался на департаментских выборах от партии «Национальный фронт»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Стрелок после нападения поехал домойСтрелок после нападения поехал домойФото: REUTERS
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Стрелок из города Байонна, который 28 октября устроил нападение на прихожан мечети, задержан. Личность его, как сообщает газета Le Parisien, установлена. Это 86-летний Клод Синке. С места преступления он скрылся, но полиция смогла быстро выйти на его след. Сбегать мужчина из города не планировал, после расстрела он приехал домой. Его задержали в Сен-Мартен-де-Сеньян, в Ланде. В машине пожилого мужчины нашли газовый баллон. Он признался в содеянном.

Синке прошел военную подготовку в юности. В 2015 году баллотировался от партии «Национальный фронт» на департаментских выборах. Тогда он не был избран.

- Нападение у мечети Байонна вызывает у всех нас возмущение. Мои первые мысли о раненых и их близких. Выражаю поддержку мусульманской общине , - написал в твиттер министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

Марин Ле Пен, бывший президент Национального фронта, также осудила мужчину. Она написала в твиттер, что такой поступок «противоречит всем ценностям движения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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