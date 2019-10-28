В Солнечной системе обнаружили новую карликовую планету
Новое исследования ученых подтвердило сферическую форму Гигеи и позволило оценить ее размеры
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Международный коллектив ученых установил, что космическое тело из пояса астероидов Гигея соответствует всем необходимым параметрам, для того чтобы считаться карликовой планетой.
Астрономы провели новое исследование с помощью приемника SPHERE на Очень Большом Телескопе Европейской южной обсерватории. Таким образом, подтвердилась сферическая форма Гигеи и ученые смогли оценить ее размеры.
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ИСТОЧНИК KP.RU